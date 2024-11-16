Пименов: «Локомотив» остаётся в чемпионской гонке»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о перспективах «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, состав «Локомотива» нельзя называть молодым, так как из молодых футболистов там только Батраков и Пиняев.

«Сейчас у «Локомотива» хороший состав, им нужно поправить оборону. Они вырывают матчи в концовках. «Локомотив» остается в [чемпионской] гонке», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

По итогам 15 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 34 зачетных балла.

В ближайшем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся на выезде со «Спартаком».