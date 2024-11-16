Павлюченко ответил, нужно ли Батракову и Глушенкову уезжать в Европу

Экс-форвард «Локомотива» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко ответил на вопрос, нужно ли уезжать в Европу Максиму Глушенкову и Алексею Батракову.

«Мое мнение: если есть реальное предложение, надо ехать. Назад в Россию всегда можно будет вернуться. Надо попробовать», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

По итогам первого круга Российской премьер-лиги 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим бомбардиром, забив десять мячей. На счету 25-летнего нападающего «Зенита» Максима Глушенкова семь забитых голов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Батракова составляет 5 млн евро, а Глушенков оценивается в 16 млн евро.