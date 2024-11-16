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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова упрекнула «Спартак» и поставила «Зенит» в пример

16 Ноября 2024 • 15:55 Комментировать (1)

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз упрекнула клуб. Она считает, что «красно-белые» тоже должны стараться заполнять паузы на матчи сборных товарищескими играми.

«У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные? Руководство «Спартака» и лично Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?» - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в пятницу «Зенит» проводит гостевой товарищеский матч против «Фенербахче». Команда Сергея Семака потерпела поражение со счётом 1:2.

Добавим, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» сейчас занимает второе место, а «Спартак» - пятое.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зарема Салихова ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Minu arust
16 Ноября 2024 в 16:28
Не надо сравнивать несравнимое. Зенит известный европейский клуб, и с ним сильные соперники будут играть даже сейчас.

А кто из европейских клубов, тем более сильных, будет играть с москвобадской Азиопой?
Про москвобадский Спартак врят ли кто-то вообще слышал в Европе. Они и в своем то карманном москвобадском чемпионате со своими карманными судьями, и то с трудом...

Поэтому кто с ними согласится играть то?
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