Салихова упрекнула «Спартак» и поставила «Зенит» в пример

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз упрекнула клуб. Она считает, что «красно-белые» тоже должны стараться заполнять паузы на матчи сборных товарищескими играми.

«У «Зенита» тренировочный матч с соперником еврокубкового уровня. А у «Спартака» Станковича что? Снова выходные? Руководство «Спартака» и лично Малышев вообще имеет какие-то связи для организации подобных игр?» - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в пятницу «Зенит» проводит гостевой товарищеский матч против «Фенербахче». Команда Сергея Семака потерпела поражение со счётом 1:2.

Добавим, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» сейчас занимает второе место, а «Спартак» - пятое.