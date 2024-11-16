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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нино: Не сомневаюсь, «Зенит» мог бы дойти до четвертьфинала Лиги Европы

16 Ноября 2024 • 15:33 Комментировать (1)

Защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос, могла ли бы питерская команда дойти до четвертьфинала Лиги Европы.

«Да, я в этом не сомневаюсь. Я считаю, что мы находимся на отличном уровне, и сегодня мы это показали», - цитирует Нино «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в пятницу «Зенит» потерпел поражение в товарищеском матче против «Фенербахче» - 1:2. Питерцы сейчас располагаются на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Как известно, российские команды сейчас не участвуют в еврокубках из-за санкций со стороны УЕФА. Когда санкции могут быть сняты, пока что сказать сложно.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нино
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Комментарии (1) Все комментарии
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Minu arust
16 Ноября 2024 в 16:19
Для второго состава Зенита и для товарищеской игры нормально.

Пока москвобадская Азиопа играет с „футбольными титанами” из Брунея
В это время европейский Зенит играет с Мауриньо :)
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