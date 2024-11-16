Шавло оценил игру полузащитника «Спартака» Барко

Сергей Шавло, который ранее работал генеральным директором столичного «Спартака», оценил игру аргентинского полузащитника «народной команды» Эсекьеля Барко.

«Барко очень яркий футболист. Сразу же стал приносить пользу «Спартаку» своими голами и голевыми передачами. Он внес свежую струю в игре команды», - цитирует Шавло «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Барко пополнил ряды московского коллектива в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 18 встречах, отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

По итогам первого круга РПЛ «красно-белые» с 28 очками занимают пятое место в турнирной таблице.