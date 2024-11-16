Стали известны подробности повреждения Нгамалё

Вингер московского «Динамо» Муми Нгамалё получил повреждение в матче за сборную Камеруна, стали известны подробности состояния футболиста.

Как сообщает Sport24, травма оказалась несерьёзной, у Нгамалё диагностирован ушиб голеностопа.

30-летний полузащитник является одним из лидеров атаки «Динамо», в нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей за московский клуб, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Контракт Нгамалё с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления ещё на сезон, по версии авторитетного портала Transfermarkt трансферная стоимость Муми оценивается в четыре с половиной миллиона евро.