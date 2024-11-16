Шавло рассказал, почему Амарала убрали из «Спартака»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло высказал мнением об отставке португальца Томаша Амарала с поста спортивного директора «красно-белых».
«Это решение руководства. Они, наверное, были недовольны трансферами спортивного директора. Конечно, странно, что спортивного директора так быстро убрали из клуба», - высказался Шавло в беседе с журналистами «Спорт-Экспресса».
По итогам первого круга Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков.
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