Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о достоинствах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«У него просто нет слабых мест. Это не очень правильная оценка, но он хорош во всём: он делает сумасшедший объём, качественно работает с мячом, не теряя его. Так двигать мяч вперёд мало кому удаётся, он отдаёт почти все передачи вперёд. Мне кажется, у него великолепный характер, и слава его родителям и тренерам, которые с ним работали.

К нему не придраться, у него нет недостатков», - сказал Непомнящий.

19-летний футболист сыграл 23 матча за «Локомотив» в первой половине чемпионата России, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро.