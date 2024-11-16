Нападающий «Факела» Марков назвал самую организованную команду РПЛ

Форвард воронежского «Факела» Евгений Марков поделился мнением об игре столичного ЦСКА в нынешнем сезоне.

«ЦСКА - самая организованная команда Премьер-лиги. По ощущениям, ЦСКА - самые организованные. Тут каждый футболист знает, что ему нужно делать на поле», - передает слова нападающего Legalbet.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 27 баллов и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Марко Николича на своем поле примут «Ростов». Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в субботу, 23 ноября.