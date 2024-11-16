Гусев: «У Тюкавина затишье перед бурей, скоро разразится голами»

Член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением об игре форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина в сезоне-2024/2025.
«У Тюкавина затишье перед бурей. Костя скоро разразится голами, все будет хорошо. Он хорошо тренируется, у него есть моменты. В ближайшее время начнет забивать», - передает слова тренера «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел 15 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу. После первого круга чемпионата России «бело-голубые» набрали 30 баллов и занимают четвертое место в таблице. Столичный клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Бан пользователя