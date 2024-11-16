Самедов: «Было бы очень интересно заменить Амарала»

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов ответил на вопрос, готов ли он заменить Амарала на посту спортивного директора «Спартака».

«Если мне наберут, и поступит такое предложение, я обязательно подумаю. «Спартак» — мой родной клуб. Конечно, это было бы очень интересно», - цитирует Самедова Sport24.

Самедов сыграл 113 матчей за «Спартак», забил 15 голов и отдал 10 голевых передач, большую часть профессиональной карьеры Александр провёл в московском «Локомотиве».

После 15 туров «Спартак» под руководством Станковича занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже девять зачётных баллов.