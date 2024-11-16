Нино - о возвращении России в еврокубки: «От этого выиграли бы все»

Защитник петербургского «Зенита» Нино высказал мнением о международном бане российских клубов.
«От возвращения выиграли бы абсолютно все. Мы - от выступления в европейских турнирах, турниры - от присутствия таких больших клубов как «Зенит». Это бы пошло на пользу всем», - передает слова бразильского легионера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.
В пятницу, 15 ноября, «Зенит» сыграл товарищескую встречу со стамбульским «Фенербахче». «Сине-бело-голубые» потерпели поражение со счетом 1:2.
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