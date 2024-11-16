Нино оценил уровень «Зенита» после проигрыша «Фенербахче»

Бразильский легионер «Зенита» Нино высказался вчерашней товарищеской встрече против стамбульского «Фенербахче». Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.
«Болельщики «Фенербахче» постоянно подгоняют команду, поэтому она выступает очень хорошо. Я уходил с поля с ощущением того, что мы находимся на очень хорошем уровне, и я рад этому», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».
Напомним, что российские клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.
По итогам первого круга Премьер-лиги петербургская команда занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
в это же время петербургский Зенит играет с Мауриньо :)