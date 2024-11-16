Нино оценил уровень «Зенита» после проигрыша «Фенербахче»

«Болельщики «Фенербахче» постоянно подгоняют команду, поэтому она выступает очень хорошо. Я уходил с поля с ощущением того, что мы находимся на очень хорошем уровне, и я рад этому», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».