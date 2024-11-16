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Нино оценил уровень «Зенита» после проигрыша «Фенербахче»

16 Ноября 2024 • 13:14 Комментировать (1)

Бразильский легионер «Зенита» Нино высказался вчерашней товарищеской встрече против стамбульского «Фенербахче». Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.

«Болельщики «Фенербахче» постоянно подгоняют команду, поэтому она выступает очень хорошо. Я уходил с поля с ощущением того, что мы находимся на очень хорошем уровне, и я рад этому», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

По итогам первого круга Премьер-лиги петербургская команда занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Minu arust
16 Ноября 2024 в 14:30
пока москвобадская Азиопа играет с Брунеем,

в это же время петербургский Зенит играет с Мауриньо :)
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