Жирков - о вызове Дзюбы в сборную: «Смотря сколько денег мне даст»

Экс-футболист сборной России и клубов РПЛ Юрий Жирков ответил, вызвал ли бы он форварда Артёма Дзюбу в национальную команду, если бы находился на тренерском мостике команды.

«Смотря сколько денег он мне даст. Его можно вызывать, но при одном условии – все его голы в статистику не будут идти, чтоб рекорд никакой не побил», - передает слова Жиркова «РБ Спорт».

Ранее Дзюба заявил о желании вернуться в сборную России, чтобы побить рекорд по голам Александра Кержакова. Сейчас у обоих форвардов по 30 забитых мячей.

Накануне сборная России сыграла товарищеский поединок против национальной команды Брунея. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 11:0.