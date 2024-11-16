Игрок «Зенита» Нино высказал мнение о Моуринью

Защитник петербургского «Зенита» Нино в разговоре с представителями СМИ высказался о вчерашней товарищеской встрече со стамбульским «Фенербахче», который возглавляет звездный португалец Жозе Моуринью.
«Моуринью вошел в историю как успешный специалист, настоящий победитель. Такие моменты, как встреча с ним, наполняют нас радостью и подчеркивают, что мы на правильном пути», - приводит слова бразильского легионера «Спорт-Экспресс».
Матч «Зенита» против «Фенербахче» завершился поражением команды Сергея Семака со счетом 1:2. Автором единственного забитого мяча в составе российского чемпиона стал полузащитник Александр Ерохин.
Бан пользователя