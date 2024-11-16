Ветеран «Динамо» и «Спартака» Юрий Ковтун в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга для команды Марцела Лички.

- Как оцените первый круг для «Динамо»? Большего ждали от команды Лички, учитывая, как она играла в прошлом чемпионате?

- У «Динамо» всегда есть сложности с достижением результата. По ходу нынешнего сезона «бело-голубые» показывают хороший футбол. На данный момент они хорошо укомплектованы. Так что эта команда еще будет подниматься в турнирной таблице.

- У команды есть проблемы с обороной, которая стабильно пропускает в последних матчах. Почему так происходит?

- Надо находиться внутри, чтобы разобраться, откуда такие проблемы. Хотя футболисты в этой линии достаточно высокого уровня, сборники, но там есть позиции, на которых идет серьезная ротация. Поэтому пока не хватает сыгранности. Но это зависит не только от отдельных исполнителей, но и от общекомандных построений игры.

- Кажется, что защитники «Динамо» больше стремятся атаковать, чем выполнять свои прямые обязанности. В этом и есть проблема?

- Это тоже фактор. Но видно, какого направления придерживается тренерский штаб «Динамо» и чего он хочет от команды – игры в атаку. Ну, да, «бело-голубые» пропускают, значит, есть над чем работать. Но еще есть время, чтобы все это исправить.

- Кто вам больше импонирует как тренер: Личка или Станкович?

- Станкович. Я верю в него и вижу, что он горит желанием и у него есть все для достижения результатов, есть опыт. По манере поведения видно, что он еще будет себя проявлять.

- «Спартак» все еще в золотой гонке как считаете?

- Будем на это надеяться.

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Елена Григорьевская