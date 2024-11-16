Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил желание форварда «Акрона» Артёма Дзюбы попробовать себя в роли главного тренера.

«Может быть, для каких-то команд это будет и хороший тренер. Тренера ведь не угадаешь, тем более он ещё никого не тренировал. Это такая профессия, казалось, ну никак из этого игрока не получится тренер, а получается так. Поэтому я думаю, что трудно сказать, получится у него или нет. Ему ещё учиться надо, так просто его никто не назначит», - сказал Наумов.

Ранее 36-летний Дзюба заявил, что после завершения карьеры договорился с Леонидом Слуцким войти в его тренерский штаб для того, чтобы набраться опыта.