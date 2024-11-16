Аршавин оценил матч «Зенита» против «Фенербахче»

«Атмосфера совсем другая. Как будто это еврокубок. «Зенит» использует паузы на игры сборных, постоянно проводит матчи с европейскими клубами. «Фенербахче» чуть лучше выглядел», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».