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Аршавин оценил матч «Зенита» против «Фенербахче»

16 Ноября 2024 • 11:19 Комментировать

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениям от товарищеского матча между петербургским «Зенитом» и стамбульским «Фенербахче».

«Атмосфера совсем другая. Как будто это еврокубок. «Зенит» использует паузы на игры сборных, постоянно проводит матчи с европейскими клубами. «Фенербахче» чуть лучше выглядел», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что товарищеская встреча завершилась поражением команды Сергея Семака со счетом 1:2. Единственный гол в составе петербургской команды забил полузащитник Александр Ерохин.

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Зенит Фенербахче Андрей Аршавин ещё теги
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