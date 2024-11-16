Форвард «Зенита» Соболев высказался о матче с «Фенербахче»

Форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о вчерашней товарищеской встрече против стамбульского «Фенербахче». «Сине-бело-голубые» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Кайф просто! Очень скучаем по таким матчам. Хочется играть такие игры как можно чаще, атмосфера на стадионе - просто фантастика», - передает слова нападающего «Чемпионат».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на один балл. В рамках следующего тура чемпионата страны «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против «Оренбурга».