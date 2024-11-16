Форвард «Зенита» Соболев ответил, ждать ли от него гола до конца года

Центрфорвард петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался насчет своей безголевой серии в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Ждать ли гола от меня до конца года? Дай Бог. Я никогда не ставлю перед собой цель забивать голы: главное, чтобы команда набирала 3 очка. Не важно, кто будет забивать», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр перешел в петербургский коллектив из столичного «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила десять миллионов евро.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний нападающий поучаствовал в девяти встречах, не отметившись голевыми действиями.