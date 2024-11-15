Пономарёв: «У «Краснодара» пока не было срывов, и это заслуга тренера»

Футбольный ветеран Владимир Пономарёв дал оценку главным тренерам команд, которые ведут борьбу за лидерство в Премьер-лиге.

К наставнику «Локомотива» Михаилу Галактионову у Пономарёва нет вопросов, а вот как бы себя проявил рулевой «Зенита» Сергей Семак без легионеров - непонятно.

Что касается краснодарцев и их тренера Мурада Мусаева Пономарёв заявил в интервью Betonmobile: «Он весь первый круг держался и сохранил лидерство. Молодец! У команды пока не было срывов, и это заслуга тренера».

Напомним, что «быки» лидируют и опережают на одно очко «Зенит» и на три - столичный «Локомотив».