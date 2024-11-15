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Радимов дал совет Соболеву, который почти не забивает

15 Ноября 2024 • 22:47 Комментировать

Бывший зенитовец Владислав Радимов дал совет зенитовцу нынешнему, Александру Соболеву.

«Хочется его поддержать. Видно, что над ним довлеет серия без забитых мячей. Всё это можно переломать только через работу. Абстрагироваться от всех этих посторонних дел и стычек на поле, сконцентрироваться на том, чтобы забивать мячи и участвовать в атаках «Зенита», - цитирует Радимова телеканал «Матч Премьер».

Напомним, что у форварда пока всего лишь два гола в рамках текущего сезона. Оба он оформил в рамках Кубка России.

Перебрался в «Зенит» Соболев в конце лета 2024 года из московского «Спартака», где играл на протяжении четырёх лет.

В вечернем матче пятницы против «Фенербахче» (1:2) Соболев вышел с первых минут, но не смог отметиться голом
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Зенит Владислав Радимов Александр Соболев ещё теги
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