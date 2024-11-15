Семак рассказал о состоянии Глушенкова

Вечером пятницы «Зенит» в рамках товарищеской встречи гостил у «Фенербахче» в Стамбуле (1:2). В основе питерцев вышел Максим Глушенков, который в последние месяцы часто страдает от травм. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии Максима, который отыграл в товарищеской встрече полчаса.

«С Глушенковым всё в порядке. Запланированная замена. Планировали, что он сыграет 30 минут. Надеемся, больше повреждений не будет», - передаёт слова Семака «Чемпионат».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» прошедшим летом. В этом сезоне до периода травм ему удалось забить уже девять голов во всех турнирах.