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«Зенит» уступил команде Моуринью в Стамбуле

15 Ноября 2024 • 22:21 Комментировать (1)
Фенербахче
2:1
Зенит

Петербургский «Зенит» вечером пятницы проводил товарищеский матч с «Фенербахче». Принимали стамбульцы чемпиона России на своём домашнем стадионе – «Шюкрю Сараджоглу» в азиатской части города.

По итогу первого тайма команды обменялись голами – на гол Дженка Тосуна ответил полузащитник питерцев Александр Ерохин.

Однако в середине второго тайма удача улыбнулась хозяевам арены - Мерджан Левент вывел свой клуб вперёд – 2:1. Таким образом, «Зенит» терпит поражение.

Отметим, что в стартовом составе петербургского клуба на этот матч вышли Максим Глушенков и Александр Соболев.

«Фенербахче» в этом сезоне тренирует Жозе Моуринью.

Протокол игры  
Фенербахче2:1Зенит
(1:0) Тосун Дженк20'  
  35'Ерохин Александр (1:1)
(2:1) Мерджан Левент63'  
Эгрибайят Ирфан ДжанМерджан ЛевентБекао РодригоАкчичек ЮсуфКостич ФилипФред СантосЭлмаз БартугДурсун МухамметТадич ДушанАйдын ОгузТосун Дженк
Запасные: Курт МертЧетин ОсманКаяраши КеремАкязи КаанТограк ШукюрЯндаш Мерт ХаканАккас МустафаКизгили МухарремБитерге ЭнгинЭкиз Ягит
Адамов ДенисЧистяков ДмитрийРодригао де СоузаДуглас СантосНиноБарриос ВильмарГлушенков МаксимЕрохин АлександрАхметов ИльзатПедро дос СантосСоболев Александр
Запасные: Павлов ВасилийТарасов АлександрЧернов СергейВоинков КонстантинКашеев ГеоргийБязров ДавидМушкарин ДенисФранцузов ВиталийГонду ЛусианоВершинин Никита
15 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
15 Ноября 2024 в 22:42
Что тут скажешь в очередной раз опозорились и дело тут не в счёте дело в игре её напрочь нет сколько можно доверять этому тренеру ужас просто команда не играет, а мучается
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