«Зенит» уступил команде Моуринью в Стамбуле

Петербургский «Зенит» вечером пятницы проводил товарищеский матч с «Фенербахче». Принимали стамбульцы чемпиона России на своём домашнем стадионе – «Шюкрю Сараджоглу» в азиатской части города.
По итогу первого тайма команды обменялись голами – на гол Дженка Тосуна ответил полузащитник питерцев Александр Ерохин.
Однако в середине второго тайма удача улыбнулась хозяевам арены - Мерджан Левент вывел свой клуб вперёд – 2:1. Таким образом, «Зенит» терпит поражение.
Отметим, что в стартовом составе петербургского клуба на этот матч вышли Максим Глушенков и Александр Соболев.
«Фенербахче» в этом сезоне тренирует Жозе Моуринью.
Протокол игры
|(1:0) Тосун Дженк20'
|35'Ерохин Александр (1:1)
|(2:1) Мерджан Левент63'
Адамов Денис•Чистяков Дмитрий•Родригао де Соуза•Дуглас Сантос•Нино•Барриос Вильмар•Глушенков Максим•Ерохин Александр•Ахметов Ильзат•Педро дос Сантос•Соболев Александр
15 ноября.
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