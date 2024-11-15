«Зенит» уступил команде Моуринью в Стамбуле

Петербургский «Зенит» вечером пятницы проводил товарищеский матч с «Фенербахче». Принимали стамбульцы чемпиона России на своём домашнем стадионе – «Шюкрю Сараджоглу» в азиатской части города.

По итогу первого тайма команды обменялись голами – на гол Дженка Тосуна ответил полузащитник питерцев Александр Ерохин.

Однако в середине второго тайма удача улыбнулась хозяевам арены - Мерджан Левент вывел свой клуб вперёд – 2:1. Таким образом, «Зенит» терпит поражение.

Отметим, что в стартовом составе петербургского клуба на этот матч вышли Максим Глушенков и Александр Соболев.

«Фенербахче» в этом сезоне тренирует Жозе Моуринью.