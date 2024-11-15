К защитнику московского «Спартака» и сборной Молдовы есть серьёзный интерес от футбольного клуба из Франции. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Тем не менее, «красно-белые» хотели бы сохранить своего русскоязычного легионера и не продавать его этой зимой.

Напомним, что Рябчук оказался в «Спартаке» летом 2023 года. Игрок обороны перешёл в столичный клуб из «Олимпиакса». Контракт Олега со «Спартаком» действует до лета 2026 года, а в текущем сезоне он сыграл за команду в 18 матчах во всех турнирах, отметившись двумя ассистами.

Ранее мы сообщали, что «Спартак» не будет менять правый фланг обороны до конца сезона.