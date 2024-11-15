Московский «Спартак» не планирует менять свой правый фланг обороны в рамках текущего футбольного сезона. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, этот сезон «красно-белые» доиграют с двумя Даниилами на этом фланге – Денисовым и Хлусевичем. Однако у клуба есть большой шорт-лист из фамилий на усиление позиции правого защитника.

«Спартак» завершил первый круг РПЛ на пятом месте, у руля команды – сербский тренер Деян Станкович. В активе «красно-белых» – 28 набранных очков. В Кубке России «Спартак» вышел в Путь РПЛ, где в первой стадии плей-офф проиграл первый из двух матчей «Ростову» (0:1).