«Фенербахче» и «Зенит» обменялись голами в стамбульском поединке

В Стамбуле вечером пятницы проходит товарищеский матч между местным турецким топ-клубом «Фенербахче» и петербургским «Зенитом». По итогу первой половины встречи вице-чемпион Турции и чемпион России последних шести лет обменялись голами – 1:1.

Счёт на 20-й минуте встречи открыл нападающий Дженк Тосун. Но спустя 15 минут петербуржцам удалось отличиться. Отметим, что матч проходит на домашней арене «Фенербахче» «Шюкрю Сараджоглу» в азиатской части Стамбула.

Текстовую трансляцию матча команд Жозе Моуринью и Сергея Семака проводит наш портал. Впереди вторая половина игры!