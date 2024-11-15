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Каряка оценил работу Осинькина в «Крыльях Советов»

15 Ноября 2024 • 20:42 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
24.11 14:00

Экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился комментарием о текущей ситуации в самарской команде.

Каряка признался, что следит за «Крыльями Советов» и переживает за команду.

— Осинькин же в целом неплохо работал, но если у тебя каждые полгода уходят лидеры, становится очень сложно удержать команду где-то наверху, — цитирует Каряку Legalbet.

По итогам 15 сыгранных туров «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 12 зачетных баллов.

Соперником подопечных Игоря Осинькина в ближайшем туре станет грозненский «Ахмат». Игра 16-го тура РПЛ запланирована на 24 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Каряка Игорь Осинькин ещё теги

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