Каряка оценил работу Осинькина в «Крыльях Советов»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился комментарием о текущей ситуации в самарской команде.

Каряка признался, что следит за «Крыльями Советов» и переживает за команду.

— Осинькин же в целом неплохо работал, но если у тебя каждые полгода уходят лидеры, становится очень сложно удержать команду где-то наверху, — цитирует Каряку Legalbet.

По итогам 15 сыгранных туров «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 12 зачетных баллов.

Соперником подопечных Игоря Осинькина в ближайшем туре станет грозненский «Ахмат». Игра 16-го тура РПЛ запланирована на 24 ноября.