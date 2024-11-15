Гойкович: «Слишкович должен сделать разницу в «Оренбурге», чтобы карьера пошла вверх»

Экс-футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался насчет нынешнего наставника команды Владимира Слишковича.

«Сейчас у него тяжелая ситуация в «Оренбурге», но он должен сделать разницу с клубом, чтобы его карьера пошла наверх. Команда не так сильно отстала от условного 12-го места», - передает слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, что Слишкович занял пост главного тренера команды из Оренбурга в октябре. Под его руководством команда сыграла пять поединков, в которых одержала всего одну победу. По итогам первого круга Премьер-лиги «Оренбург» набрал восемь баллов и замыкает турнирную таблицу.