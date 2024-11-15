Каряка рассказал, почему ему нравится игра, которую ставит Личка

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка рассказал, почему ему симпатичен футбол, который ставит московскому «Динамо» Марцел Личка.

«Мне нравится работа Лички в «Динамо». Чувствуется, что в коллективе хорошая атмосфера. Команда играет в зрелищный футбол, забивает много голов. Конечно, если удастся, то можно и за чемпионство побороться», - делится Каряка с «РБ Спорт».

Напомним, что московское «Динамо» по итогу прошедших 15 туров Российской премьер-лиги разместилось на четвёртом месте таблицы. У коллектива 30 очков, отставание от первой тройки составляет четыре балла.