В «Химках» высказались о Глушакове

Бизнесмен Туфан Садыгов, который является инвестором «Химок», поведал о будущем в подмосковном клубе 37-летнего российского хавбека Дениса Глушакова.

«Есть опция, что Глушаков может работать тренером второй команды. Как минимум, он будет играющим тренером. Но это опция, пока он в клубе», - передает слова инвестора «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глушаков перешел в медийный клуб «СКА-Ростов» 3 октября. При этом Денис официально числится в составе «Химок».

После 15 туров Премьер-лиги подмосковная команда набрала 12 баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.