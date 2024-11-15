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В «Химках» высказались о Глушакове

15 Ноября 2024 • 20:16 Комментировать

Бизнесмен Туфан Садыгов, который является инвестором «Химок», поведал о будущем в подмосковном клубе 37-летнего российского хавбека Дениса Глушакова.

«Есть опция, что Глушаков может работать тренером второй команды. Как минимум, он будет играющим тренером. Но это опция, пока он в клубе», - передает слова инвестора «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глушаков перешел в медийный клуб «СКА-Ростов» 3 октября. При этом Денис официально числится в составе «Химок».

После 15 туров Премьер-лиги подмосковная команда набрала 12 баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Туфан Садыгов ещё теги
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