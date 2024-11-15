В «Химках» объяснили, почему не подписали Дзюбу

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о несостоявшемся трансфере 36-летнего российского форварда Артёма Дзюбы.

«Мы хотели взять Дзюбу, рассматривали его. Но тренерский штаб принял не это решение. Это зона ответственности Артиги, мы же не можем настоять», - передает Садыгова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сентябре Дзюба пополнил ряды тольяттинского «Акрона». В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения между Артёмом и клубом из Тольятти истекает летом 2025 года.