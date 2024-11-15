Мусаев: «Кривцов не ноет из-за того, что перестал попадать в состав»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о своём подопечном Никите Кривцове, полузащитник перестал попадать в основной состав «быков».

«У «Краснодара» самая высокая конкуренция в средней линии. Это никакое не поражение, а его жизнь и опыт. Он молодец, очень достойно на все реагирует. Работает, вообще не ноет», - цитирует Мурада Олеговича телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Кривцов вышел в стартовом составе сборной России на проходящий вечером в Краснодаре товарищеский матч против сборной Брунея.

По итогу первой половины матча россияне уже громят своих оппонентов – 4:0.