Ветеран «Динамо» и «Спартака» Юрий Ковтун в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части РПЛ для команды Станковича.

- Были ли для вас сюрпризы в первом круге чемпионата РПЛ?

- Нет. На данный момент, все команды, которые ставили высокие задачи в чемпионате, сейчас и проявляют свои сильные качества. Разве что «Спартака» не хватает в борьбе за медали. Но я думаю, что «красно-белые» еще наверстают. Я в это верю.

- Чего не хватает сейчас «Спартаку» больше всего?

- Сейчас идет период ознакомления главного тренера и команды. За короткий период времени он находит какие-то подходы к футболистам. Здесь надо индивидуально с каждым работать. Очень важно наладить командную игру. А пока мы видим, что какие-то матчи «Спартаку» удались, а какие-то нет. Но я думаю, что болельщики должны быть оптимистами и ждать в дальнейшем хороших результатов.

- Станкович по ходу первой части сезона сильно ротировал состав и использовал даже больше исполнителей, чем Абаскаль в свое время. С чем это связываете?

- Это потому, что Станкович искал какие-то варианты, сочетания и сильные стороны футболистов. Думаю, что в последних матчах ему все это удалось.

- Считаете, что второй круг «Спартак» проведет лучше первого?

- Да. Зимняя пауза пойдет команде на пользу. У тренера и ребят будет достаточно времени. Игроки уже впитали его требования.

- Усиление «красно-белым» требуется? Кажется состав и так раздутый.

- Да, обойма достаточно большая. Не жду больших приобретений, просто тренер будет определяться по позициям более четко. Он сократит число тех игроков, которых будет задействовать. Кого-то могут и продать.

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- Недавно клуб покинул Томаш Амарал, от которого зависела трансферная политика «Спартака». Не думаете, что трансферная кампания может пострадать из-за того, что новому спортивному директору понадобится время, чтобы вникнуть во все дела клуба?

- Это нормальное явление. Должность сама по себе очень ответственная, но для начала надо посмотреть, кого на нее назначат.

- Как оцените защитную линию «Спартака», к которой были нарекания по ходу сезона?

- Думаю, что Станкович сам сделает необходимые выводы.

- В пару к Бабичу никак не подберут второго центрального защитника. Вас это не смущает?

- Вы правильно говорите. Вроде бы была ставка на Дуарте, потому что иностранцы должны себя проявлять. Литвинов вроде бы старается, но есть позиции, на которых стабильно должны играть одни и те же футболисты. Защита – одна из них, потому что эта линия требует надежности.

- Если говорить о нападении, команде сильно не хватает Промеса, который, кстати, забивает за свой новый клуб?

- Можно сказать, что Промеса не хватает, а можно сказать, что Соболева. Но и сейчас в команде есть индивидуально сильные футболисты. В этой линии выбор исполнителей достаточный.

- Бонгонда в последних матчах все лучше себя проявляет.

- Это нормально. Если будет возможность, ребята еще прибавят, потому что у них хватает индивидуальных качеств для этого.

- Кто лучший игрок «Спартака» первого круга?

- Сложно кого-то выбрать, потому что стабильно хорошо никто не играет. Два матча кто-то себя проявит, а потом затишье. Пусть пройдет еще немного времени, игроки проявят себя еще, и тогда станет более понятно.

- Сейчас в команде нет яркого лидера?

- Да. А он должен появиться. Вроде бы иностранцы стараются, хорошо проявляют себя в отдельных матчах. Но тут нужна стабильность, хотя бы какой-то отрезок.

Елена Григорьевская