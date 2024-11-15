«Зенит» назвал состав на матч с командой Моуринью, Глушенков и Соболев в старте

Петербургский «Зенит» вечером пятницы будет проводить товарищеский матч против стамбульского «Фенербахче». Чемпион России назвал свой состав на эту игру, он выглядит так:

Адамов, Сантос (к), Нино, Родригао, Чистяков, Барриос, Ерохин, Глушенков, Ахметов, Педро, Соболев.

Напомним, что стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00, время московское. К слову, проходит матч в Стамбуле на домашней арене «Фенера» «Шюкрю Сараджоглу». Расположена она районе азиатской части города Кадыкёй.

Текстовую трансляцию матча проведёт наш портал. «Фенербахче» идёт вторым на данный момент в национальном чемпионате Турции.