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Мурад Мусаев объяснил, в чём Агкацев превосходит Сафонова

15 Ноября 2024 • 19:13 Комментировать
Химки
...
Краснодар
23.11 16:30

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, в чём вратарь «быков» Станислав Агкацев сильнее голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Не хотелось бы сравнивать, потому что они оба родные для «Краснодара». Стас немного лучше играет ногами, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что Сафонов демонстрирует хороший уровень и превосходит Доннарумму.

Напомним, минувшим летом 25-летний Сафонов покинул «Краснодар» и присоединился к «ПСЖ». Покупка российского голкипера обошлась парижанам в 20 миллионов евро.

В составе французского гранда Сафонов провел четыре матча, в двух из которых сыграл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов Мурад Мусаев Станислав Агкацев ещё теги

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