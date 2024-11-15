Мурад Мусаев объяснил, в чём Агкацев превосходит Сафонова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о том, в чём вратарь «быков» Станислав Агкацев сильнее голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Не хотелось бы сравнивать, потому что они оба родные для «Краснодара». Стас немного лучше играет ногами, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что Сафонов демонстрирует хороший уровень и превосходит Доннарумму.

Напомним, минувшим летом 25-летний Сафонов покинул «Краснодар» и присоединился к «ПСЖ». Покупка российского голкипера обошлась парижанам в 20 миллионов евро.

В составе французского гранда Сафонов провел четыре матча, в двух из которых сыграл «на ноль».