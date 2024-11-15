Лучший игрок первого круга РПЛ по общей дистанции выступает в «Акроне»

Любопытной статистикой делится «Рустат». Статистики назвали лучшего игрока первого круга сезона Российской премьер-лиги по общей пройденной дистанции. Им стал полузащитник «Акрона» Стефан Лончар. У балканского легионера 190 723 преодолённых метра за все проведённые матчи.

Второе место также у игрока «Акрона» Алексы Джурасовича. Легионер преодолел на порядок меньше Лончара, но по-прежнему внушительные 168 913 метров.

Третье место у Дмитрия Кабутова. Он отстал от Джурасовича совсем на чуть-чуть – 168 700 метров. Четвёртое место у форварда «Химок» Антона Заболотного – 165 854 метра.