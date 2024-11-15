Сёмин ответил, кто может навязать борьбу лидирующей тройке РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о чемпионской борьбе в нынешнем сезоне РПЛ.

Специалист заявил, что всех ждет интересная борьба, ведь в чемпионате России есть не только три лидера, но к ним могут подтянуться «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

— Очень важный период будет между первым и вторым кругом, так как в нем начнется большая и сложная подготовка ко второй части чемпионата. Кто ее лучше проведет, тот и будет претендовать на медали, — цитирует Сёмина Metaratings.

По итогам 15 сыгранных туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «быков» 37 очков. Ближайшими преследователями являются «Зенит» (36) и «Локомотив» (34).