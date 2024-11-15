Батраков назвал свою глобальную цель в футболе

Молодой талант московского «Локомотива» Алексей Батраков назвал свою глобальную цель в футбольной карьере.

«Сейчас хочу переподписать контракт с «Локомотивом», это клуб, давний мне путёвку в большой футбол. Глобальная цель, наверное, перейти в какой‑нибудь европейский суперклуб. Пока что все мои мысли о «Локомотиве», - делится Батраков с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Батракову всего 19 лет, но он в свои молодые годы уже является в текущем сезоне лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. По итогу прошедших 15 туров у него в активе 10 забитых голов. «Локо» идёт на третьем месте в РПЛ, отставая от первого места на балл.