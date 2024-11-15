Нижегородский «Пари НН» официально объявил о расставании с игроком, который не входит в планы главного тренера Виктора Ганчаренко. Это 32-летний защитник Дмитрий Тихий.

«Благодарны Дмитрию за проделанную работу. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере», - пишет пресс-служба поволжского клуба Российской премьер-лиги.

Тихий в этом сезоне сыграл всего лишь в четырёх матчах в составе «горожан». В них он не отметился результативными действиями.

Ранее расставание с Тихим прокомментировал гендир нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» с Виктором Ганчаренко у руля клуба идёт в середине таблицы РПЛ на 10 месте с 15 баллами.