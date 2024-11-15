Максименко рассказал, как попал в «Спартак»

Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко поделился историей о попадании в академию «красно-белых».

Максименко заявил, что сначала ему предложили приехать на просмотр, а уже спустя несколько дней попросили готовить документы.

«Для меня был шок – в 15 лет я пару месяцев тренировался с дублем. Потом уже в академию зачислили. У меня тогда в голове даже мысли не было, что стану капитаном «Спартака», — приводит слова Максименко «Чемпионат».

Напомним, Максименко дебютировал за основную команду «Спартака» в 2017 году, когда ему было 19 лет. Всего на счету голкипера 183 выхода на поле, в 60 из которых он не пропускал.

Действующий трудовой договор Максименко со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.