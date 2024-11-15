Царукян рассказал, почему считает Эдена Азара своим кумиром

Валерий Царукян из «Пари НН» назвал футболистов, примеру которых следует в своей игре. Это бывший бразильский полузащитник Рональдиньо и экс-игрок сборной Бельгии Эден Азар.

«Смотрю видео с Роналдиньо, его стиль игры — эталон футбола для меня. Но его очень тяжело копировать, поэтому мне ближе игра Азара», - рассказал Царукян «Чемпионату».

Азар выдал несколько блестящих сезонов в лондонском «Челси», а после завершил карьеру в мадридском «Реале».

Царукяну 23 года. Игрок атаки – один из самых результативных футболистов «Пари НН» в текущем сезоне, на его счету четыре забитых гола во всех турнирах.

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