Генич: «Не жалею, что назвал Дзюбу «футбольной псиной»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал свой недавний ответ Артёму Дзюбе. Он назвал форварда «Акрона» Артёма Дзюбу «футбольной псиной» за то, что тот обесценил его карьеру.

«Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Когда Артем сидит и лепит один на один с журналистом, ему надо понимать, что земля вокруг него не крутится. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить», - цитирует Генича телеканал «Матч ТВ».

Как добавил Генич, он ни капли не жалеет о том, что назвал «футбольной псиной» Дзюбу.

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