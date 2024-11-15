Аленичев резко ответил на вопрос о фильме про себя

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, должны ли иностранные футболисты знать историю своей команды и легенд клуба.

- Вы говорили, что российские футболисты должны знать, кто такие Черенков, Дасаев, Титов. К легионерам это не относится?

- Нет. Они знают историю «Спартака», сколько команда выиграла, но они не обязаны знать про личности. Недавно им всем показали фильм про Фёдора Черенкова. Если спросить Бонгонду, Барко, Угальде, они, конечно, ответят, кто это такой. Но если бы не этот фильм, они бы не знали про Фёдора Фёдоровича. Ну а что, они обязаны знать, по большому счету? Я думаю, не надо заставлять иностранцев досконально знать историю «Спартака» и ветеранов, которые за него играли.

- А вы, когда уезжали в «Порту», знали легенд команды?

- Некоторых знал. Руя Барруша, Гомеша, например. Это самые известные игроки, которые феерили. Я знал процентов 15-20 футболистов, которые раньше выступали за этот клуб. Я что, должен весь состав знать, который играл двадцать лет назад? Я знаю ключевых футболистов.

- Специально изучали их биографию?

- Да. Один стал лучшим бомбардиром в Европе, Барруш - вообще такая фигура, которая многим не снилась. Конечно, я их знал. После фильма про Фёдора Черенкова может, найдется человек, который снимет кино про Дасаева, лучшего вратаря мира.

- А хотели бы, чтобы сняли фильм про вас? Все-таки не каждый футболист забивал в двух финалах: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

- Это надо исключить. Мне не надо.

Елена Григорьевская