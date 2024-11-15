Назван самый обводящий клуб Российской премьер-лиги

Московский «Спартак» - лидер по числу обводок в текущем сезоне. Игроки «красно-белых» сделали суммарно 280 успешных обводок, делится «Рустат».

Второе место – у одного из текущих аутсайдеров лиги, грозненского «Ахмата». Коллектив совершил совокупно 264 обводки.

Третье место и 250 успешных обводок у игроков московского «Динамо». Четвёртое и пятое места – у «Зенита» (241 обводка) и «Краснодара» (235).

Напомним, ранее были названы лучшие игроки текущего сезона Премьер-лиги по числу успешных обводок. Возглавили рейтинг, что не удивительно, игроки «Спартака» и «Ахмата».