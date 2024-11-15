Парфёнов объяснил, почему хотел бы, чтобы чемпионом РПЛ стал «Краснодар»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре «красно-белых» в первом круге чемпионата и о доверии к Деяну Станковичу.

- После ухода из «Актобе» у вас были варианты по работе?

- Они есть, но весь вопрос в обсуждении и в задачах. Будет конкретика – значит, будет о чем разговаривать. Главное, чтобы люди были заинтересованы в конкретной цели и для ее решения были определенные моменты, чтобы не биться головой о стену, и все было выстроено и понятно.

- Как вы оцените игру «Спартака» в этом сезоне?

- Я не все матчи смотрел. Были интересные игры и не очень. Из последнего уверено был обыгран «Акрон». Но в любом случае «Спартаку» не хватает стабильности. Когда она появится, будет и результат.

- Нестабильность связана с тем, что у команды нет костяка?

- Станкович знакомится с игроками. Здесь еще вопрос во времени, которого нет. Всем хочется результата.

- Кто из футболистов сейчас нравится?

- Мне нравятся ребята, которые выступают стабильно, не опускаются ниже определенной планки. В команде есть интересные футболисты.

- Вы верите в Станковича?

- Он футбольный человек. Ему сейчас в команде доверяют. Надо смотреть, что получится.

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- «Спартаку» с таким составом по силам бороться за чемпионство?

- Мне сложно оценить возможности игроков, потому что я не в команде. Может, они соответствуют высоким задачам, но не дают пока максимума.

- В этом сезоне смениться чемпион?

- Сейчас «Краснодар» показывает, что у него есть амбиции, и они подкреплены результатами и игрой. Мы видели интригу уже в прошлом сезоне. Было бы интересно понаблюдать за чемпионской гонкой и в этом. Лично мне хотелось бы, чтобы трофей выиграл «Краснодар». Никак команда до него не доберется, хотя все рядом: и Кубок России, и золотые медали. Думаю, все реально.

- Вам больше нравится подход «Локомотива», который делает ставку на россиян, или не важно, какие футболисты в команде, лишь бы добиться цели?

- Вопрос в том, чем это все заканчивается.

Елена Григорьевская