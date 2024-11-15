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Барко – с отрывом лучший дриблёр РПЛ по итогу первого круга

15 Ноября 2024 • 17:28 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим игроком первого круга Российской премьер-лиги в текущем сезоне по числу обводок. В его активе 70 удачных обводок, пишет «Рустат», а это 80 процентов от всех.

Второе место разделили одноклубник Барко Тео Бонгонда и Лечи Садулаев из грозненского «Ахмата». У них по 61 удачной обводке у каждого.

Третье место – у колумбийца из московского «Динамо» Хорхе Карраскаля. В его активе 56 успешных обводок.

Далее идут Хуан Боселли (50, «Пари НН»), Илья Самошников (45, «Локомотив») и Муми Нгамалё (45, «Динамо» Москва).

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Евро-Футбол.Ру,
Тео Бонгонда Илья Самошников Хорхе Карраскаль Эсекьель Барко Лечи Садулаев Муми Нгамалё Хуан Боселли ещё теги
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