Гольдман: «Где в интервью Дзюба себя превозносил?»

Леонид Гольдман, который является представителем форварда «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о громком интервью футболиста. По словам Гольдмана, в этом интервью Дзюба никак себя не превозносил.

«Не совсем понимаю, где там Дзюба себя превозносил? Он просто рассказал про события весеннего периода в «Локомотиве», какие были разговоры с ним и действия по отношению к нему. Больше ничего. Дальше уже каждый делает выводы сам. Или не делает», - цитирует Гольдмана Sport24.

Стоит сказать, что Артём Дзюба в интервью раскритиковал некоторых представителей «Локомотива», в том числе генерального директора клуба Владимира Леонченко. По словам Дзюбы, Леонченко призывал тренера Михаила Галактионова не выпускать его на поле, чтобы футболист не смог выполнить опцию автоматического продления контракта ещё на один год.

«Демонстрация неуважения»: «Локомотив» сделал заявление после громкого интервью Дзюбы