Сёмин — о Батракове: «Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием об игре хавбека «железнодорожников» Алексея Батракова.

Специалист признался, что считает Батракова качественным игроком, который приносит пользу «Локомотиву».

— Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ, но на короткой дистанции обсуждать Батракова нет смысла, лучше говорить на длинной дистанции, — приводит слова Сёмина Metaratings.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 19 встречах с учетом всех турниров, 11 раз поразил сетку ворот соперников и стал автором восьми ассистов.

Следующий матч «Локомотив» проведет 23 ноября против «Спартака». Начало игры 16-го тура РПЛ запланировано на 18:00 по мск.