Писарев – о Дзюбе: «Сборная не может быть закрыта для кого-то навсегда»

Российский тренер Николай Писарев высказался об Артёме Дзюбе. 36-летний форвард выражает желание попасть в национальную сборную России, чтобы побить рекорд Александра Кержакова.

«Сборная не может быть закрыта для кого‑то вообще навсегда. Сборная для футболистов, которые лучшие здесь и сейчас. А просто чтобы давать кому‑то забивать голы… Сторонником этого я не являюсь, но всё возможно и никому нельзя говорить, что путь в национальную команду закрыт», - цитирует Писарева телеканал «Матч Премьер».

36-летний Дзюба выступает за «Акрон» с прошедшего сентября. В рамках текущего ноябрьского сбора команда России дома будет принимать команды Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).